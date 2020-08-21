Göztepe, Brown Ideye transferini resmen açıkladı

Göztepe, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Ekim 1988 tarihinde Nijerya'nın Yenagoa şehrinde dünyaya gelen Ideye ülkesinde profesyonel olduktan sonra Neuchatel Xamax, Sochaux, Dynamo Kiev, West Bromwich Albion, Olympiakos, Tianjin Teda, Malaga ve Aris takımlarında forma giydi. Premier League, La Liga ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri olan golcü oyuncu forma giydiği 384 karşılaşmada 152 kere rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

27 kez milli formayı giyen Nijeryalı oyuncunun mili formayla ise 6 golü bulunuyor.



