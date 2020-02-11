Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Karar açıklanıyor!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Maç tekrarı için 20 sayfalık itiraz dilekçesi sunulurken, Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilen ayrıntılı dosyada yayıncı kuruluştan alınan görüntülere, futbol kamuoyunun görüş ve yorumlarına yer verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Siyah Beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı. TFF Yönetim Kurulu'na dosyanın henüz gitmediği ve perşembe gününe kadar ulaşacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ligde 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal’dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.

'Kuralına göre davranın!'

TFF’ye maç tekrarı için başvuruda bulunan Beşiktaş Kulübü, bu konunun takipçisi olacağını açıklamıştı. Bu hafta içerisinde TFF’nin açıklığa kavuşturması beklenen konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanılmıştı.

İşte o açıklama;

“Süper Lig’in ilk haftasından bu yana aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının geçen hafta oynadığımız Göztepe karşılaşmasında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Beşiktaş olarak Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere TFF’ye yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık” denildi.

‘İvedilikle cevap bekliyoruz’

Açıklamanın devamında, “İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir. Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Resmi başvurumuzla ilgili olarak, TFF’den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Orhan Yıldırım