Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek bitime 7 maç kala düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TÜM CAMİA KOL KOLA GİRECEĞİZ VE VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşadıklarını ancak asla ümitsiz olmayacaklarını ifade eden Papatya, "Önümüzde 7 önemli hafta ve kazanılabilecek 21 puan var. 2 maç kazananın Avrupa hayali kurduğu, 2 maç kaybedenin ise küme düşme tehlikesi yaşadığı farklı bir lig yaşıyoruz. Malzemecisinden futbolcusuna, yönetiminden taraftarına, teknik ekibine herkes bu puanların maksimumunu nasıl alırız diye kenetlenmeli ve birbirini desteklemelidir. Üzüntülü olmakla ümitsiz olmayı karıştırmamalıyız. Biz demiyor muyduk, 'Vazgeçersen kaybedersin' diye. O nedenle tüm camia kol kola gireceğiz ve vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu

"ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Süper Lig macerasına gelene kadar çok büyük emeklerin verildiğini dile getiren Papatya, "Gelecekte de hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, buna inancım tam. Stadımızın ve Torbalı Altyapı Tesisleri'nin devreye girmesiyle bambaşka bir yapıya kavuşacağız. Bu nedenle gün hesap sorma ya da hatalı arama günü değildir. Gün her zamanki gibi tam destek ve her zamankinden fazla birlik olma günüdür. Akhisarspor maçı sonrası yaşanan gerginlik konusunda kol kırılır yen içinde kalır düşüncesiyle futbolcu ve taraftar kardeşlerimiz bir araya gelerek aralarındaki yanlış anlaşmaları gidermişler ve birbirlerine sarılarak helallik almışlardır. Konu kapanmıştır. Bunun üzerine bizim bir açıklama yapmamız doğru olmazdı. Ancak bir musibet bin nasihatten iyidir sözüne atıfla bu olaydan gerekli çıkarımları biz yönetim dahil tüm tarafların yapacağına da eminim. Her şey Göztepe için" cümlelerini kurdu.

Ayrıca Göztepe'de Akhisar maçı sonrası stat çıkışında taraftarla arbede yaşayan Halil ve Alpaslan, tesislerde taraftarlarla buluşup helalleşti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)