Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor’u konuk edecek. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

22 Ocak 2019, Salı 15:59
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Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. İlk maç 3-3 berabere bitmişti. İki takım da turu geçmek için sahaya çıkacak.

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor’la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle saat 18.00’de Bornova Stadı’nda rövanş mücadelesine çıkacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3’e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in sakatlıkları bulunuyor.

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