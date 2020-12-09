Göztepe - Alanyaspor maçında ırkçılık protesto edildi

Göztepe ile Alanyaspor, Süper Lig'deki erteleme maçında karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte stadyumdan sessiz bir çığlık yükseldi! İki takım futbolcuları da santranın ardından 10 saniye boyunca hareketsiz kaldı ve dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti.

IRKÇILIĞA HAYIR MESAJI

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor sınavında dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarıda kalan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözler sarf ettiği turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi. Statta tribüne siyah renkli Türkçe ve İngilizce 'Irkçılığa hayır' yazılı pankart asıldı. Skorbordlarda da ırkçılığa hayır mesajları paylaşıldı.

AYDA BEBEK TRİBÜNDE YER ALDI

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Göztepe'nin davetlisi olarak babası ve abisiyle maçı izlemek için tribünde yer aldı. Ayda, maçın ilk yarısında babası Uğur Gezgin'in kucağında uyudu. Göztepe, bu maçta depremzedelere destek olmak için hatıra biletleri de satışa çıkarmıştı.







