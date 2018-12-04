Gözler Kasımpaşa'da

Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönen Kasımpaşa’da gözler yönetime çevrildi.

04 Aralık 2018, Salı 06:00
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Gözler Kasımpaşa'da

Lacivert- Beyazlılar’ın kural hatası gerekçesiyle TFF’ye başvuru yapıp yapmayacağı merak konusu. Yönetimin bugün bir değerlendirme toplantısı yapıp karar vereceği ifade edildi.

Bu kararı 6 kişi verdi

Kasımpaşa’nın iptal edilen golü haftanın en konuşulan olaylarından biri olurken Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcılarının pozisyon sırasında yaşadıkları şaşkınlık dikkat çekti. Öyle ki sahada 4 hakemin yanı sıra Riva’daki VAR hakemleri pozisyonla ilgili net bir karar veremedi. Uğurlu da golü iptal ederek tartışmalı bir karara imza attı.

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