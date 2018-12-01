Görme engelli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

Mısır’da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda "powerlifting" ve "bench press" kategorilerinde 2 gümüş madalya kazanan Burak Aydın, bir sonraki dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Sivas’ta yaşayan ve kamuda işçi olarak çalışan 28 yaşındaki doğuştan görme engelli sporcu Burak Aydın, 2 yıldır halterle ilgileniyor.

Sivas Engelliler Spor Kulübünde antrenörleri eşliğinde yarışmalara hazırlanan Burak Aydın, Mısır’ın El Uksur kentinde 10-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve 10 ülkeden yaklaşık 90 sporcunun katıldığı Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda, "powerlifting" ile "bench press" kategorilerinde dünya ikinciliğini elde ederek, 2 gümüş madalya kazandı.

Burak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği dereceleri olduğunu belirterek, "125 kiloda yarıştım. Powerlifting ve bench press kategorilerinde ikinci oldum. Bundan sonraki hedefim inşallah Türkiye’mizi ve Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak." diye konuştu.

Sivas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nilüfer Avcı da sporcularının başarısından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, "Mısır’dan 2 madalya ile döndü. Sporcumuzun bu derecesine çok sevindik, tebrik ediyoruz. Bundan sonraki aşamada daha çok milli sporcu çıkarmak, görme engelli çocukları spora, eğitime daha çok teşvik etmek istiyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA