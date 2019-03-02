Görme engelli futbolcularda hedef Paralimpik Oyunları

Aksaray'da bulunan Paralimpik Hazırlık Merkezi'nde 21 kişilik oyuncu kadrosuyla kamp yapan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

"ESAS HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLARI"

Asıl hedeflerinin Paralimpik Oyunları olduğunu belirten Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takım Antrenörü Orçun Toprak, “Bu takım 2015 yılında Avrupa şampiyonu, 2016 yılında Rio Olimpiyatları'nda 5'incilik elde etmiştir. Kendi evimiz gibi gördüğümüz Aksaray'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 8 Mart'ta Japonya'da Grand Prix yarışmasına 8 ülke katılacak. Bizim asıl hedefimiz Eylül ayında Avrupa Şampiyonası'na katılıp orada final oynayıp, Paralimpik Oyunları için kota almak istiyoruz. 80 milyonu temsil edeceğimiz için canla ve başla çalışmaktayız. İnşallah ülkemize Avrupa kupasını getirmek istiyoruz” dedi.

"İLK AVRUPA ŞAMPİYONU BİZ OLDUK"

Takım olarak Japonya'daki turnuvaya hazırlandıklarını belirten milli sporcu Ercan Bayraktar ise şunları söyledi:

"Takım olarak Japonya’daki Grand Prix yarışmasına hazırlanıyoruz. Bunun akabinde Avrupa şampiyonası var ve ona da hazırlık yapıyoruz. 2015 yılında Avrupa şampiyonu olmuştuk. Futbol anlamında ilk Avrupa şampiyonu biz olduk. Havalar soğuk ama biz idmanlarımıza devam ediyoruz. Antalya kampında da yağmura denk geldik. Biz takım olarak yağmur, çamur demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)