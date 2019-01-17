Gonzalo Higuain'in transferi için anlaşma tamam!

Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiraladığı Gonzalo Higuain, adım adım Chelsea'ye gidiyor. İtalyan basını, Arjantinli futbolcunun transferi için yapılan anlaşmayı duyurdu.

17 Ocak 2019, Perşembe 10:52
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Gonzalo Higuain'in transferi için anlaşma tamam!

Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiraladığı Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye transfer olacağına yönelik iddialar her geçen gün daha da güçleniyor.

Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun daha önce mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılacağını ima ettiği Arjantinli golcü için İtalyan basını gündem yaratan bir habere daha yer verdi.

Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, Chelsea ile Juventus'un transfer konusunda anlaştığını duyururken 31 yaşındaki santrforun 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 6 aylığına kiralanacağını belirtti.

Bu sezon Milan formasıyla 22 maçta boy gösteren Higuain, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız ismin piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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