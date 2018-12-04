Gomis'in faturası 128 milyon TL!
Süper Lig’de oynadığı son maçta Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan G.Saray’da gözler Gomis’i arıyor. Sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e 35 milyon TL karşılığında satılan Fransız oyuncunun yokluğunda sarı-kırmızılılar, başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere Süper Lig’de kaybettikleri puanlarla birlikte 128 milyon TL de zarar etti.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de son haftalarda yaşadığı düşüşlerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken noktaların başında takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntı geliyor. Sezon başında geçen yılın gol kralı Bafetimbi Bomis’i 6 milyon Euro (bugünün kuruyla 35 milyon TL) karşılığında Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e satan ve yerine bir forvet almayan Galatasaray, sonuca gitmekte zorlanıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım oynadığı son 4 karşılaşmada gol atamadı. Bu 4 maçın 3’ünde yenilen birinde beraberlik alan Galatasaray, 11.3 milyon Euro’luk galibiyet priminden oldu. Alınan bu sonuçlarla beraber üst tura çıkma şansını da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, böylece 9.5 milyon Euro’luk bir primden oldu. Bunların yanı sıra Süper Lig’de aldığı 4 mağlubiyetle 10.4 milyon TL, aldığı 3 beraberlikle 3.9 milyon TL tutarında prim zararına uğradı. Sarı-kırmızılılar, Gomis’in takımdan gitmesiyle kasasına 35 milyon TL koyarken, gol yollarında yaşadığı sıkıntı ile 14 hafta geride kalırken tam 127.8 milyon TL zarar etti!
Kaynak: Yeni Şafak