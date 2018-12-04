Sezona iyi başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de son haftalarda yaşadığı düşüşlerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken noktaların başında takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntı geliyor. Sezon başında geçen yılın gol kralı Bafetimbi Bomis’i 6 milyon Euro (bugünün kuruyla 35 milyon TL) karşılığında Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e satan ve yerine bir forvet almayan Galatasaray, sonuca gitmekte zorlanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım oynadığı son 4 karşılaşmada gol atamadı. Bu 4 maçın 3’ünde yenilen birinde beraberlik alan Galatasaray, 11.3 milyon Euro’luk galibiyet priminden oldu. Alınan bu sonuçlarla beraber üst tura çıkma şansını da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, böylece 9.5 milyon Euro’luk bir primden oldu. Bunların yanı sıra Süper Lig’de aldığı 4 mağlubiyetle 10.4 milyon TL, aldığı 3 beraberlikle 3.9 milyon TL tutarında prim zararına uğradı. Sarı-kırmızılılar, Gomis’in takımdan gitmesiyle kasasına 35 milyon TL koyarken, gol yollarında yaşadığı sıkıntı ile 14 hafta geride kalırken tam 127.8 milyon TL zarar etti!

Kaynak: Yeni Şafak