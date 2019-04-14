Gölcükspor - Payasspor: 3-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Payasspor'u 3-0 yendi.

14 Nisan 2019, Pazar 17:17
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Gölcükspor - Payasspor: 3-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Payasspor'u 3-0 yendi.

STAT: Şehir

HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Abdullah Melih Karaduman (xxx), Kurtuluş Aslan (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xx), Sedat (xxx), Erdem (xxx) (Dk. 86 İbrahim), Uğur Erk (xxx), Rıdvan (xxx), Ömer Faruk (xx) (Dk. 78 Barış), Selim (xxx), Onur Özcan (xxx), Uğur Uğur (xxxx), Batuhan (xxx) (Dk. 77 Furkan)

PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma Ali (xx), Onur (xx), Koray (xx), Ahmet (xx), Hayri Mert (x) (Dk. 46 Yasin xx), Çetin (xx) (Dk. 46 Gökhan xx), Emre (xx) (Dk. 74 Ekrem xx), Aykut (xx), Tevfik (xx), Muhammet Ali (xx)

GOLLER: Dk. 33 - Dk. 40 - Dk. 61 Uğur Uğur (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Aykut (Payasspor)

Soner GÜLEZER / GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)

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