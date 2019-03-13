Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilmeyen Gökhan Töre, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir programda kendisi hakkında söylenenlere cevap verdi.

İşte Gökhan Töre'nin sosyal medya hesabından verdiği cevaplar:

Programda benimle konuştuğunu söyleyen gazeteci beyefendi ile hiçbir şekilde bizzat konuşmadım; fakat program seyrinde konuşulan konuların ve sorulan soruların bizzat şahsıma yönelik olduğuna inandığım için cevap hakkımı kullanmak istiyorum.

Birincisi bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz.

"9 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUM"

İkincisi, programda telaffuz ettiğiniz “maaşını verdiniz , neden affetmiyorsunuz?” konusuna gelince... 9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım.

“Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz! Belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir.” Teşekkür ederim. Saygılarımla...

Gökhan Töre ile Şenol Güneş arasında neler yaşandı?

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından fazla şans bulamayan Gökhan Töre'nin, U21 maçındaki hareketlerine teknik direktör Şenol Güneş sinirlenmişti.

Deneyimli teknik adamın "Neden hep zoru seçiyorsun?" uyarılarını dikkate almayan Gökhan Töre, el kol hareketleriyle tepki verince oyundan alınmış ve sonrasından antrenmandan ayrılmıştı.