Gökhan Özdemir’den Bosphorus Cup değerlendirmesi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Uluslarası Paten Birliği (ISU) ile birlikte düzenlenen Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup’ı değerlendirdi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özdemir, Bosphorus Cup’a gösterilen ilginin, ISU yetkililerini de memnun ettiğini aktardı.

"Bu yıl uluslararası yarışmalarımıza yurt dışından en yüksek katılım oldu." diyen Özdemir, "2017 ve 2018’de de Bosphorus Cup’ı yaptık. ISU artık bunu geleneksel hale getirdi ve uluslararası faaliyet programına da ekledi. Bundan çok memnunuz. 27 ülkenin müracaatı var. Bunun içinde Meksika, Güney Kore, Türkmenistan gibi ülkeler de var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu katılımdan çok memnunuz." diye konuştu.

"Elde ettiğimiz başarılar, diğer ülkelerin dikkatini çekiyor"

Türk sporcuların elde ettiği sonuçların farklı ülkelerin ve uluslararası federasyonun ilgisini çektiğini belirten Özdemir şunları kaydetti:

"Biz yönetimde bulunduğumuz 2 yıldır uluslararası federasyonla yakın ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Kendi sporcularımızın uluslararası yarışmaların birçoğuna katılımını sağlıyoruz. Başarı da yakaladık. Elde ettiğimiz başarılar, diğer ülkelerin dikkatini çekiyor. Sadece artistik buz pateninde değil, short track (kısa kulvar) branşında Avrupa’da yarı final yaptık. Dünya Kupası müsabakalarına katılıyoruz. 2022’de inşallah olimpiyatlara da katılacağız. Uluslararası camiada bu sporun Türkiye’deki gelişimiyle ilgili ciddi algılar var. Bu nedenle Bosphorus Cup’a katılım yükseliyor. Bu iş sporcularımızın başarılarıyla da doğru orantılı."

"Turizme önemli bir katkı sağlıyor"

Bosphorus Cup’ın İstanbul’un tanıtımına da katkı sağladığını vurgulayan Gökhan Özdemir, "27 ülkeden yaklaşık 300 kişilik grup var. Burada hem faaliyetlere katılıyorlar hem de İstanbul’un tarihi, turistik yerlerini gezme fırsatı buluyorlar. Federasyon olarak kendilerine bu konuda da yardımcı oluyoruz. Ülkemizi tanımalarına vesile oluyoruz. Önemli bir organizasyon. Türk Hava Yolları ile geliyorlar, Türk otellerinde kalıyorlar. Bu tür organizasyonlar turizme önemli bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisleşmeyle birlikte buz patenine ilginin arttığını aktaran Özdemir şunları söyledi:

"Buz pateni tesisleri kendine has, özel yapılar. Bu tesisleri, voleybol, basketbol, güreş salonu gibi kullanamazsınız. 2011’den sonra ülkemizde tesisleşme ciddi oranda arttı. Bu da sporcu sayısının artmasına sebep oldu. Altyapıya çok önem veriyoruz. Ankara’da altyapı okullarımız var. Bunu İstanbul’a getiriyoruz. Samsun’da, Bursa’da, Kocaeli’de de devam edecek. 5 yaşından sonra yapılabilen bir spor olduğu için, ciddi talep var. Böyle olmasının en önemli sebebi de tesislerle alakalı. Hükümet bu konuda çok destek oldu."

Olimpiyatlara katılım konusunda iddialı olduklarını söyleyen Özdemir, "Short track kategorisinde Çin’de 2022 Kış Olimpiyatları’na katılacağız. Bu konuda çok iddialıyız. Figürde ve buz dansında da zorluyoruz. Bu branşlarda hedefimiz olimpiyatlar. Muhtemelen bir sorun yaşamayacağız ve 3 dalda da ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Bunu yapabilecek sporculara sahibiz." şeklinde konuştu.

Özdemir, medyanın buz patenine ilgi göstermesiyle ilginin daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

AA