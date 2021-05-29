Türkiye Ümit Takım ve Fraport TAV Antalyaspor'un iki genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar hem milli takım hem kulüp kariyerleri hem de transfer ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"UZUN VE YORUCU BİR LİG OLDU "

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Gökdeniz Bayrakdar, "Uzun bir lig periyodu vardı ve lig yoğun geçti. Ardından da fire vermeden milli takıma geldik. 2 Haziran'da Ukrayna ile hazırlık maçımız var ve onu da oynayarak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanmak istiyoruz" dedi.

"GELECEK SEZON FARKLI OLACAK"

Ümit Milli Futbol Takım'ın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren ve beklenenden erken dönüş yapan 19 yaşındaki futbolcu, "Sırbistan maçında erken dakikalarda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ameliyat oldum ama bir ay erken döndüm. Kondisyon olarak kaybım olsa da güçlü dönmeye çalıştım. Bir sonraki sezon daha farklı bir sezon bizi bekliyor "diye konuştu.

Kendisini A Milli Takım için hazırladığını söyleyen Bayrakdar, "Önce alt yaş kategoriler yer almak gerekiyor sonra A Milli Takıma geçmek lazım. Takımda başarılı olarak, skor üreterek milli takıma gitmem gerekiyor. Zor bir süreç önce önümüzde Ukrayna maçı var. Yeni sezon ise milli takım için plan yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Adının kulüplerle anılmasıyla ilgili olarak genç hücum oyuncusu, "Transferimle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü resmi bir durum yok. Hedefim Avrupa. Avrupa'ya gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)