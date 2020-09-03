Alt ligleri takip edenler bilir Kocaelispor'un ne zorluklar çektiğini. Tam 10 sene boyunca transfer tahtaları kapalı kaldı. Ancak geçtiğimiz yıl bu yasak kalktı. Körfez ekibi, bu süreçte alt yapıdan çıkan oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Maçlardan önce oyuncular anons edilirken, kendi isimleri söylenmeden önce 'İzmit'li, 'Kandıra'lı gibi Kocaeli'nde hangi ilçeden geldikleri söylendi. Çünkü kulübün tamamı Kocaeli'de yetişen oyunculardan kuruluydu. İşte bu ouyunculardan bir tanesi de Gökdeniz Bayrakdar. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2. Lig'e çıkan Kocaelispor'da geçen yıl 27 maçta 12 gol atıp, büyük katkı verdi. Bir dönem Beşiktaş'ın da radarına girdi ancak Körfez ekibinin kardeş kulübü olan Antalyaspor'u tercih etti. İşte yıldız futbolcunun hayat hikayesi, hedefleri ve hayalleri:

'Fenerbahçe beni istemişti'

30 Ağustos 2017'de Düzcespor maçında Kocaelispor formasını bir Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez giydin. O güne gelene kadar neler yaşadın?

Kocaelispor'a seçmeler ile katılmıştım. O yıl da şansıma Akademi Ligi oynandı. Grupta Kasımpaşa, Bursaspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar vardı. Orada 16 tane gol attım. Bu gollerin için de Fenerbahçe de vardı. Sonra Fenerbahçe beni istemişti. Ancak profesyonel değildim. Fenerbahçe beni isteyince başkan Bahri Yavuz, beni profesyonel yaptı. Sonrasında sezon başı kampına katıldım. Transfer yasağı da vardı. Bu şansı iyi değerlendirdim. İlk sene 3 gol attım 21 maçta. İkinci sene 5 gol, geçtiğimiz sezon da zirve yaptım.

'16 yaşımda ismim anons edildi ve...'

Kocaelispor'un efsane stadı İsmet Paşa... İlk kez seyircili olarak 15 Ekim 2017'de taraftarının önüne çıktın ve gol attın. Ne hissettin?

İlk 11'de başlamıştım maça. Gol attıktan sonra nereye gideceğimi şaşırdım. Golden sonra kaptan Hamza abinin sırtına atlamıştım. 16 yaşında hiç beklemediğim bir andı. İsmim anons edilince gözlerim yaşarmıştı.

'Kocaeli taraftarı tüyleri diken diken ediyor'

Kocaeli taraftarı için düşüncelerin? Orada 4 yıla yakın bir süreç geçirdin neticede...

İlk 11 oynamadığım zamanlar o kadar üzülüyordum ki çünkü ısınmaya çıkarken bile Kocaelispor taraftarı o coşkuyu veriyor. Hele İstiklal Marşı'ndan sonra 'Körfezim Bak İşte' bestesine girdikleri zaman tüyler tüyler diken oluyor. Onun gazıyla yürüyüp, gidiyoruz.

'Beşiktaş ile anlaşmamız bitmişti'

Antalyaspor'a gidiş sürecin nasıl oldu?

Aslında Beşiktaş ile anlaşmamız bitmişti. Beşiktaş ve Antalya da aynı parayı veriyordu. İlk teklifi yapan Beşiktaş'tı. Her konuda anlaştık onlarla. İmza kalmıştı sadece. Sonrasında Antalya'nın teklifini değerlendirdik. Beşiktaş'ta şans bulamam diye Antalyaspor'u tercih edip, sözleşme imzaladım. Bu kararı verirken, ailem bana çok destek verdi.

'Eğer o golleri atmasaydım...'

Kariyerin açısından dönüm noktası olan bir olay yaşadın mı?

Geçen sezon Payasspor maçında oldu. Maçtan 2 gün önce kadro dışı kalacaktım, sözleşme uzatmadığım için. Payas maçında da sonradan girip, 2 gol attım. Dönüm noktam oldu. Belki o golleri atmasam transferim gerçekleşmeyecekti. Oyuna girerken, taraftar beni ıslıklayacak diye düşündüm.

'İdolüm Riyad Mahrez'

Kendini idol olarak gördüğün birisi var mıydı?

Gollerden sonra Kylian Mbappe'nin sevincini yapıyordum. Ama idol olarak Riyad Mahrez'i örnek alıyorum Manchester City'den. Oyun tarzı olarak benziyoruz. Tabii o daha kaliteli (gülerek) ama o da sağ açıkta oynuyor ve sol ayak.

'Podolski ile oynamak gurur verici'

Antalyaspor'da Lukas Podolski gibi bir yıldız var. Onunla aynı takımda forma giymek senin gibi genç bir yıldız adayı için nasıl bir duygu?

3. Lig'ten, Antalyaspor'a gidiyorsun. Orada da Lukas Podolski gibi dünyaca ünlü bir yıldız var. Onla beraber oynamak, onunla aynı idmanda aynı soyunma odasında giyinmek bile gurur verir insana. O yüzden çok heyecan dolu bir sezon beni bekliyor.

'Almanya Ligi'nde oynamak isterim'

Uzun vadede gitmek istediğin, forma giymek istediğin bir ülke var mı?

Lig olarak Almanya Bundesliga'da oynamak isterim. Ama takım olarak bir hedefim yok. Sadece Bundesliga'da forma giymeyi tercih ederim.

'2-3 sene içinde milli takım hedefim var'

Kısa vadeli hedeflerin?

U-19'da Avrupa Şampiyonası olacaktı. Ancak o ertelendi. Gelecekte milli takıma gidebilmek için Antalyaspor büyük bir şans olacak. Güzel bir çıkış yakalayıp, 2-3 sene içinde A Milli Takım'a gitmek gibi bir hedefim var.

'Oyun bilgime güveniyorum'

Seni 3. Lig'ten, Süper Lig'e çıkaran en büyük özelliğin ne?

Kafa olarak hazır olmam gerekiyordu. Süper Lig'de psikolojini iyi yönetir ve yeteneğini de kullanmayı başarırsan yürüyüp gidersin. O yüzden Süper Lig'de oyun bilgimi geliştirmem lazım. Biraz da oyun bilgime güveniyorum.

Mertcan Polat