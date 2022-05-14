Gökay Kavalcı: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manisa ekibinin haklı bir galibiyet aldığını belirten Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: ''Bu maça çıkmadan önce play-off umudumuz vardı. Bunu düşünerek geldik. Bir kulağımız da Eyüpspor-Kocaeli maçındaydı. Erken bir gol yedik, oyun planımız değişti. Daha sonra golü bulduk, beraberliği yakaladık ancak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Manisa FK, daha istek ve arzuluydu. Biz bu tempoyu yakalayamadık. Manisa FK hak ettiği bir galibiyet aldı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim de haftaya son maçımız var. Play-off iddiamız kalmadı''