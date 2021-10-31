Gökay Kavalcı: 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olan Tuzlaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Antrenörü Gökay Kavalcı, 1 puanı hak edecek bir oyun oynadıklarını ancak son dakika yedikleri şanssız golle mağlup olduklarını söyledi.

Ümraniyespor’un uzun süredir beraber oynayan kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Kavalcı, şunları kaydetti:

"Bu oyun planı üzerine çalışmıştık. Ümraniyespor kaliteli, uzun süredir beraber oynayan bir ekip. 2. bölgede savunma yapıp hızlı ataklarla hücum yapacaktık. Son dakika yediğimiz şanssız golle buradan mağlup ayrılıyoruz. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli bir ekibe karşı oynadık, onları da tebrik ediyorum."