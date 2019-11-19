Protein maddesinin yapı taşlarından biri olan glutamin en az diğer amino asitler kadar önemlidir. Vücuda dışarıdan alınabilir ve sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Özel diyet listelerinde yer aldığı gibi sporcu beslenmelerinde de tercih ediliyor. En önemli özelliği ise insan kanında yüksek oranda bulunmasıdır.

Glutamin ve insan sağlığına genel faydaları

Konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayanların sıklıkla yönelttiği soruların başında glutamin ne işe yarar sorusu gelmektedir. Kanda en fazla bulunan aminoasit olmasının yanı sıra birçok farklı açıdan fayda ihtiva etmektedir.

1- Bağışıklık sistemine güç katar: Diğer protein ve amino asit türlerinde olduğu gibi düzenli aralıklarla glutamin içeren besinler tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı kişilerin direncini arttır. Belli başlı kış hastalıklarında vücudun çok daha hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlar.

2- Sporcu beslenmelerinde önemli bir rol oynar: Amatör ve profesyonel olarak spor branşlarıyla ilgilenenler sıklıkla glutamin tüketmekte ve faydalarını kısa süreler içerisinde görmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak spor salonuna gidenler de bu amino asidin vücutları üzerindeki olumlu etkilere haftalar içerisinde tanıklık edebiliyor.

3- Büyüme hormonlarının seviyesinin arttırır: Çeşitli ülkelerde yapılan çok yönlü araştırmalarda düzenli miktarda glutamin tüketmenin büyüme hormonları üzerindeki olumlu etkileri ispatlanmıştır. Büyüme hormonları yüzde iki yüz ile dört yüz arasında artış gösterebilir. Bu da özellikle gelişme çağındaki gençlerin çok daha sağlıklı bir büyüme süreci yaşamalarını mümkün kılıyor.

Sporcu beslenmesinde Glutamin

Sporcu beslenmelerinde alınan takviye gıdaların ve amino asitlerin kullanım yoğunluğu ve zamanları son derece kritik bir öneme sahiptir. Yanlış zamanlarda ve yanlış miktarlarda alınan proteinler yarardan çok zarar sağlayabilir. Bu nedenle glutamin içeren amino asitler olması gerekenden ne az ne de çok alınmalıdır. Çok alındığı takdirde çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkma riski artmaktadır. Az alındığı takdirde ise kas gelişimi başta olmak üzere sporcuların bu yöndeki talepleri karşılanmaz.

Glutamin protein seviyesinin en az olduğu zamanlarda alınmalıdır. Bu zaman da antrenman sonralarına denk gelmektedir. Egzersizlerin tamamı sona erdikten ve dinlenme sürecine geçildikten sonra belirlenen miktarlarda alınmalıdır.

Glutamin İçeren Besinler ve Faydaları

Özellikle sporcular ve sağlıklı beslenmek isteyenler glutamin hangi gıdalarda bulunur sorusunu sıklıkla sormaktadır. Oldukça zengin değerlere sahip olan bu amino asit birçok farklı besin kaynağında farklı oranlarda bulunuyor. Doktorların ve beslenme uzmanlarının ortak tavsiyesiyle önerilen bu protein, başta bağışıklık sistemi olmak üzere insan sağlığının geneline fayda sağlamaktadır.

1- Ispanak: Ispanak sadece demir değil glutamin açısından da oldukça zengindir. Yapılan son araştırmalar bu sebzenin yoğurt ile tüketilmemesi gerektiğini kanıtlar niteliktedir. Bunun yerine sade ya da yanına birkaç yumurta kırılarak tüketilebilir. Ispanak, vücudu dinç tutar, enerji sağlar ve kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlar.

2- Kırmızı pancar: Kırmızı pancar sebzesi glutamin faydaları kapsamında haftada iki kere tüketilmesi gereken bir sebzedir. Tansiyonu dengeler. Şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde kırk gibi büyük bir oranda azaltır. Pişirilerek yenebileceği gibi salatası da yapılabilir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ile birlikte tüketildiğinde solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı yorgunluğu ortadan kaldırır.

3- Maydanoz: Glutamin proteini dendi mi herkesin aklına et ve et ürünleri gelse de aslında birçok farklı sebzede bu proteini yüksek değerlerde bulmak mümkün. Maydanoz da bu seçeneklerden bir diğerini oluşturuyor. Kilo vermeyi hızlandırır. Vücudun su ihtiyacını karşıladığı için vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ödemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde atılmasını sağlar. Salatalara mutlaka ilave edilmesi gereken maydanoz, anti-oksidan kaynağı olduğu için de sıklıkla tüketilmelidir.