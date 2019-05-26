Giro'da yeni lider Richard Carapaz

İtalya Bisiklet Turu'nun 14. etabını Movistar'dan Richard Carapaz kazanırken, Mitchelton-Scott'tan Simon Yates ikinci, Bahrain Merida'dan Vincenzo Nibali ise üçüncü oldu. Carapaz aynı zamanda genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

26 Mayıs 2019, Pazar 11:25
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Giro'da yeni lider Richard Carapaz

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 14. yarış günü, dün koşulan Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabıyla geride kaldı. 131 km'lik yarışı Movistar'dan Richard Carapaz kazanırken, Mitchelton-Scott'tan Simon Yates ikinci,  Bahrain Merida'dan Vincenzo Nibali ise üçüncü oldu.

Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabının ilk 10'u:

1   Carapaz Richard   Movistar Team            4:02:23

2   Yates Simon      Mitchelton-Scott         1:32

3   Nibali Vincenzo   Bahrain Merida            1:54

4   Majka Rafał      BORA - hansgrohe         ,,

5   Landa Mikel      Movistar Team            ,,

6   López Miguel   Ángel   Astana Pro Team      ,,

7   Sivakov Pavel   Team INEOS               ,,

8   Roglič Primož   Team Jumbo-Visma         ,,

9   Dombrowski Joe   EF Education First         ,,

10   Caruso Damiano   Bahrain Merida            2:01

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Yeni lider Carapaz

İtalya Turu'nda 14. etap, genel klasman liderinin de değiştiği bir yarış oldu. Pembe mayolu Jan Polanc, etabı 7 dakikanın üstünde bir farkla 28. sırada tamamlayınca, liderlik koltuğunu da günün galibi Richard Carapaz'a kaptırdı. Böylece Ekvadorlu bisikletçi, 15. etapta Pembe Mayo'yla yarışmaya hak kazandı.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1   Carapaz Richard      Movistar Team         58:35:34

2   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma      0:07

3   Nibali Vincenzo      Bahrain Merida         1:47

4   Majka Rafał         BORA - hansgrohe      2:10

5   Landa Mikel         Movistar Team         2:50

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar Team)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Hugh John Carthy Pavel Sivakov (Team INEOS)

15. etap: Ivrea - Como (232km)

İtalya Bisiklet Turu'nun 15. etabında, bisikletçiler Ivrea - Como etabında mücadele edecekler. 232km'lik yarış, Türkiye saatiyle 12.15'te başlayacak.


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