A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
102. İtalya Bisiklet Turu'nun 14. yarış günü, dün koşulan Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabıyla geride kaldı. 131 km'lik yarışı Movistar'dan Richard Carapaz kazanırken, Mitchelton-Scott'tan Simon Yates ikinci, Bahrain Merida'dan Vincenzo Nibali ise üçüncü oldu.
Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabının ilk 10'u:
1 Carapaz Richard Movistar Team 4:02:23
2 Yates Simon Mitchelton-Scott 1:32
3 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:54
4 Majka Rafał BORA - hansgrohe ,,
5 Landa Mikel Movistar Team ,,
6 López Miguel Ángel Astana Pro Team ,,
7 Sivakov Pavel Team INEOS ,,
8 Roglič Primož Team Jumbo-Visma ,,
9 Dombrowski Joe EF Education First ,,
10 Caruso Damiano Bahrain Merida 2:01
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Yeni lider Carapaz
İtalya Turu'nda 14. etap, genel klasman liderinin de değiştiği bir yarış oldu. Pembe mayolu Jan Polanc, etabı 7 dakikanın üstünde bir farkla 28. sırada tamamlayınca, liderlik koltuğunu da günün galibi Richard Carapaz'a kaptırdı. Böylece Ekvadorlu bisikletçi, 15. etapta Pembe Mayo'yla yarışmaya hak kazandı.
Genel klasmanın ilk 5'i:
1 Carapaz Richard Movistar Team 58:35:34
2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07
3 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:47
4 Majka Rafał BORA - hansgrohe 2:10
5 Landa Mikel Movistar Team 2:50
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Lider mayolar
Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar Team)
En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)
Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
En iyi genç mayosu: Hugh John Carthy Pavel Sivakov (Team INEOS)
15. etap: Ivrea - Como (232km)
İtalya Bisiklet Turu'nun 15. etabında, bisikletçiler Ivrea - Como etabında mücadele edecekler. 232km'lik yarış, Türkiye saatiyle 12.15'te başlayacak.