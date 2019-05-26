A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 14. yarış günü, dün koşulan Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabıyla geride kaldı. 131 km'lik yarışı Movistar'dan Richard Carapaz kazanırken, Mitchelton-Scott'tan Simon Yates ikinci, Bahrain Merida'dan Vincenzo Nibali ise üçüncü oldu.

Saint Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) etabının ilk 10'u:

1 Carapaz Richard Movistar Team 4:02:23

2 Yates Simon Mitchelton-Scott 1:32

3 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:54

4 Majka Rafał BORA - hansgrohe ,,

5 Landa Mikel Movistar Team ,,

6 López Miguel Ángel Astana Pro Team ,,

7 Sivakov Pavel Team INEOS ,,

8 Roglič Primož Team Jumbo-Visma ,,

9 Dombrowski Joe EF Education First ,,

10 Caruso Damiano Bahrain Merida 2:01

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Yeni lider Carapaz

İtalya Turu'nda 14. etap, genel klasman liderinin de değiştiği bir yarış oldu. Pembe mayolu Jan Polanc, etabı 7 dakikanın üstünde bir farkla 28. sırada tamamlayınca, liderlik koltuğunu da günün galibi Richard Carapaz'a kaptırdı. Böylece Ekvadorlu bisikletçi, 15. etapta Pembe Mayo'yla yarışmaya hak kazandı.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Carapaz Richard Movistar Team 58:35:34

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07

3 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:47

4 Majka Rafał BORA - hansgrohe 2:10

5 Landa Mikel Movistar Team 2:50

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Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar Team)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Hugh John Carthy Pavel Sivakov (Team INEOS)

15. etap: Ivrea - Como (232km)

İtalya Bisiklet Turu'nun 15. etabında, bisikletçiler Ivrea - Como etabında mücadele edecekler. 232km'lik yarış, Türkiye saatiyle 12.15'te başlayacak.



