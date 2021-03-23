Spor Toto 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un futbolcusu Hüsamettin Tut, Yılport Samsunspor maçında aldığı darbe nedeniyle kırık oluşan burnundan ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun özel bir hastanede yapılan tetkik ve radyoloji sonuçlarına istinaden bugün ameliyatının gerçekleştirildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Hüsamettin Tut’un aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tetkik ve radyoloji sonuçlarına istinaden bugün ameliyatı gerçekleşen oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavisine devam edilmektedir.