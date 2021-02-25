Giresunspor tarih yazıyor

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasına da Giresunspor damga vurdu. Hakan Keleş yönetiminde adeta destan yazan Karadeniz ekibi üst üste 12. maçını Adana deplasmanında kazandı. Yeşil-Beyazlılar, Hüsamettin, Nalepa, İbrahima Balde ve Sergen’in golleriyle rakibini 4-0 yendi. Maçın önemli anları ise şöyleydi: 15. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hüsamettin’in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34’te Giresunspor’da orta sahada topla buluşan Mehmet, pasını ceza sahası içerisindeki Napela’ya gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nalepa, düzgün bir vuruşla golü yaptı: 0-2.

Son söz Sergen’den

52’de Balde, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan Balde kontrollü bir vuruşla farkı açtı: 0-3. 90+2’de Milinkovic sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen Sergen’in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Adana deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Karacic fenalaştı

Maçın 23. dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.