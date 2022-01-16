Giresunspor - Kasımpaşa maçının öne çıkan rakamları

Giresunspor son maçında Galatasaray 'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan aldı. Galatasaray birkaç gol pozisyonuna girse de son vuruşlardaki yetersizlikleri geri dönmelerine izin vermedi. Bu galibiyet Giresunspor'un son zamanlardaki performans düşmesine iyi gelecek büyük bir moral oldu. İç sahadaki kontrollü oyun anlayışına sahip olan Giresunspor için formda Kasımpaşa maçı kolay karşılaşma olmayacak.

Kasımpaşa, son maçında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. İyi bir seri yakaladılar ve yüksek tempolu hücum futbolu oynuyorlar, Hajradinovic ve Eysseric gibi isimlerin performansı dikkat çekiyor. Kontrollü oyun anlayışını benimseyen rakiplerinin karşısında sabırlı ve son 2 haftaya göre daha temkinli olmaları gerekiyor.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik, Kasımpaşa Süper Lig 'e yükselen takımlara rakip olduğu son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırken oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.