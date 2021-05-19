Giresunspor, Hakan Keleş’le devam kararı aldı
GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takımı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini belirterek, sportif direktörlük için ise Bülent Bölükbaşı ile görüştüklerini açıkladı.
Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını dile getiren Karaahmet, “Giresunspor’da geçmişi olan biri de Hakan Keleş, kaptan Eren Tozlu, şimdi Bülent Bölükbaşı ile anlaşırsak o da bizimle olacak” ifadelerini kullandı. Haziran ayı içerisinde stadyumda güzel bir kupa töreni yapmak istediklerini de aktaran Karaahmet, gerekli izinler konusunda süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.