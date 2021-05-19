MENÜ

Giresunspor, Hakan Keleş’le devam kararı aldı

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takımı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini belirterek, sportif direktörlük için ise Bülent Bölükbaşı ile görüştüklerini açıkladı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Giresunspor, Hakan Keleş’le devam kararı aldı

Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını dile getiren Karaahmet, “Giresunspor’da geçmişi olan biri de Hakan Keleş, kaptan Eren Tozlu, şimdi Bülent Bölükbaşı ile anlaşırsak o da bizimle olacak” ifadelerini kullandı. Haziran ayı içerisinde stadyumda güzel bir kupa töreni yapmak istediklerini de aktaran Karaahmet, gerekli izinler konusunda süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...