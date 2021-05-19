Giresunspor, Hakan Keleş’le devam kararı aldı

Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını dile getiren Karaahmet, “Giresunspor’da geçmişi olan biri de Hakan Keleş, kaptan Eren Tozlu, şimdi Bülent Bölükbaşı ile anlaşırsak o da bizimle olacak” ifadelerini kullandı. Haziran ayı içerisinde stadyumda güzel bir kupa töreni yapmak istediklerini de aktaran Karaahmet, gerekli izinler konusunda süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.