Giresunspor 12 maç sonra kazandı

Yeşil-beyazlılar ligde son olarak 10 Kasım 2018’de 12. hafta karşılaşmasında, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Giresun Atatürk Stadı’nda dün Boluspor’u konuk eden Karadeniz temsilcisi, rakibini 3-1 mağlup etti ve 119 gün sonra yeşil sahadan mutlu ayrıldı. Boluspor galibiyeti ayrıca Giresunspor’un 2019 yılındaki ilk 3 puanı oldu.

Giresunspor, son 12 haftada 6 beraberlik aldı, 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

Geride kalan 25 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 26 puan toplayan yeşil-beyazlılar, maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor.

Karademir: "Kötü gidişatı durdurduk"

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalardır iyi mücadele etmelerine rağmen şanssızlıklardan dolayı hedefledikleri galibiyetleri alamadıklarını belirterek, "Boluspor maçıyla bu şanssızlığımızı kırdık ve 12 maç sonra 3 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Karademir, kalan 9 maçta da iyi sonuçlar alıp, sezon sonunda ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Boluspor galibiyeti ile ligde bir nebze de olsa rahat nefes aldık. Kötü gidişata ’Dur’ dedik ve kalan haftalar öncesi moral kazandık. Ligde kalan 9 maçta da en iyi sonuçları alacağız ve alt sıralardan hızla uzaklaşıp, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."

AA