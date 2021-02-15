Giovani Dos Santos bir dönem Galatasaray 'da kiralık olarak forma giymiş olan oyunculardandır. Giovani Dos Santos yeteneği ile süper lige damga vurmuştur. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynamış olan Giovani Dos Santos süper ligde büyük takımlarda kiralık olarak oynamıştır. Giovani Dos Santos CONCACAF kupasında en değerli oyuncu yani MVP ödülünü kazanmış bir futbolcudur. Kariyerinde milli takımı ile CONCACAF kupasını da birden fazla vardır. Giovani Dos Santos 1.74 metre boyundadır. Orta saha da ve forvet pozisyonunda da oynamaktadır. Giovani Dos Santos santrafor da etkili çalım yeteneği ile bilinmektedir. Tam adı Giovani Dos Santos Ramirez'dir. Şuanda ki kulübü ile birlikte 10 numaralı formayı giymektedir.

Giovani Dos Santos nereli?

Giovani Dos Santos Meksika'nın Monterrey şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Meksikalıdır.

Giovani Dos Santos kaç yaşında?

11 Mayıs 1989 doğumlu olan Giovani Dos Santos 31 yaşındadır.

Giovani Dos Santos Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye Tottenham kulübünden gelmiştir. Giovani Dos Santos Süper Lig'de yalnızca Galatasaray'da oynamıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılında Giovani Dos Santos Meksika takımlarından olan America kulübünde forma giymektedir.

Giovani Dos Santos'un maaşı ne kadar?

Giovani Dos Santos Meksika kulübü America'da yıllık 700 bin euro kazanmaktadır.

Giovani Dos Santos'nın Hayatı

1989 Meksika'nın Monterrey şehrinde dünyaya gelmiştir. Giovani Dos Santos 2002 yılında Barcelona altyapı kariyerine başlamıştır. Futbol hayatına erken bir giriş yapan Giovani Dos Santos yeteneği ile ön plana çıkmıştır. Barcelona altyapısında 4 sene oynayan Giovani Dos Santos 2006 yılında altyapıdan profesyonel hayatına başlamıştır. Barcelona'nın teklifini kabul ederek profesyonel kariyerine başlayan Giovani Dos Santos Barcelona B takımı ile birlikte 2006 - 2007 sezonu için başlamıştır. 27 maçta 6 gol atmıştır.

Giovani Dos Santos Barcelona a takımı ile de bir sezon sonra resmi maçlara çıkmıştır. 2007 - 2008 sezonu için Barcelona a takımı ile 28 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştır. Barcelona ile yeteneği ile dikkat çeken oyunculardan olmuştur. Giovani Dos Santos Barcelona ile sözleşmesi devam ederken, Tottenham ile anlaşmıştır. Tottenham kulübünün teklifini kabul eden Barcelona bu transfer için Tottenham'dan 6 milyon Euro almıştır. Tottenham kulübü ile 2008 yıllında anlaşan Giovani Dos Santos daha sonra İngiltere ekiplerinden olan Ipswich Town ile anlaşmıştır. Ipswich Town ile kiralık olarak formaya giyen Giovani Dos Santos 8 maçta 4 gol atmıştır.

2010 yılında ise Galatasaray ile anlaşmıştır. Galatasaray ile kiralık olarak forma giyen Giovani Dos Santos'un böylece süper lig kariyeri 2010 yılında başlamıştır. Özellikle yeteneği ile ön plana çıkmıştır. Galatasaray'da 14 maçta forma giyen Giovani Dos Santos hiç gol atamamıştır. Galatasaray oyuncuyu satın almak istemiş ve Tottenham kulübü bu transfer için Galatasaray'dan 8 milyon euro istediğinden dolayı bu transfer gerçekleşmemiştir. Giovani Dos Santos 2011 yılında ise Racing Santander kulübü ile kiralık olarak anlaşmıştır. Kiralık olarak 16 maçta oynamış ve 5 gol atmıştır. Racing Santander bu kiralama ücreti için 300 bin Euro ödemiştir.

Giovani Dos Santos sözleşmesine 1 yıl kala Mallorca ekibine gönderilmiştir. Mallorca bu transfer için Tottenham kulübüne 1 milyon Euro vermiştir. Mallorca ekibi ile 2012 - 2013 sezonunda forma giyen Giovani Dos Santos 29 maçta 6 gol atmıştır. Villarreal Mallorca ekibine Giovani Dos Santos için 2013 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiştir. Mallorca bu teklifi kabul etmiş ve oyuncu bundan sonra Villarreal ile top oynamaya başlamıştır.

Villarreal ekibi ile 58 maçta 12 gol atmıştır. 2015 yılında ise yolu Amerika ile kesişmiş olan Giovani Dos Santos La Galaxy ile anlaşmıştır. La Galaxy ile 2015 yılından 2018 yılına kadar futbol hayatına devam etmiştir. 77 maçta oynamış ve 26 gol atmıştır. Giovani Dos Santos son olarak ise bedelsiz bir şekilde ülkesinin takımlarından olan America kulübü ile anlaşmıştır. America ile 9 maçta forma giymiş 1 gol atmıştır. Giovani Dos Santos'un şuana kadar kariyerinde 64 golü bulunmaktadır.

Giovani Dos Santos'un Milli Takım Geçmişi

Giovani Dos Santos Meksika U17 takımı ile 2005 yılında ilk kez kariyerine başlamıştır. 2007 yılıdna ise Meksika a milli takımı ile kariyerine başlamış ve 106 maçta 19 gol atmıştır.