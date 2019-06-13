Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain ile yollarını ayıran ve adı Fenerbahçe için de geçen efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'un geleceğiyle ilgili menajerin Silvano Martina'dan flaş bir açıklama geldi. Son olarak Iker Casillas'ın yerine Porto'ya transfer olacağı iddia edilen 41 yaşındaki eldivenle ilgili olarak Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine konuşan Martina şunları kaydetti:

"Şu anda somut hiçbir şey yok. Porto ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz herhangi bir görüşme olmadı. Ancak Gigi'nin Portekiz ligi ve Porto'ya olan ilgisi her geçen gün artıyor. Büyük bir mazisi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpten bahsediyoruz. Ayrıca takımın başında Gianluigi'nin Parma'dan takım arkadaşı olan Sergio Conceiçao bulunuyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler