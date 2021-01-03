Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, Fiorentina.it sitesine açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu Fiorentina’da kiralık olarak geçiren tecrübeli kanat oyuncusu, hem İtalya Futbolu hem de Beşiktaş’la ilgili olarak düşüncelerini paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu, “Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. Umarım böyle devam ederiz. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Ben ve ailem İstanbul’da iyi vakit geçiriyoruz. Buradaki spor tesisleri daha da iyi” ifadelerini kullandı.

‘İtalyan futbolunu seviyorum’

Siyah-Beyazlılar’daki hedeflerini de anlatan Ghezzal, “Fiorentina’da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki takım yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş’a odaklıyım. Umarım takımımla şampiyonluk kazanırım” şeklinde konuştu.