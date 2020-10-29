Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk etmeye hazırlanan Olympiacos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in geçtiğimiz sezonki performansını unutmamaları gerektiğini belirten Bartzokas, "Baktığınızda Efes, bir önceki sezondaki aynı takım. Aynı koça ve aynı oyunculara sahipler. Geçen sezonun domine eden takım olduğunu unutmamalıyız. Çok zorlu bir maç olacak. Kazanmak için oyunun her anında gerçekten iyi oynamalıyız. Bayern maçında fazla rahattık. Sanırım önceki galibiyetlerimizi düşünerek maçı ne olursa olsun alacağımızı düşündük. Efes'e karşı her top için savaşmaktan geri adım atmamalıyız"