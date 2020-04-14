Geniz akıntısı toplumumuzda sık görülen bir rahatsızlıktır. Hal böyle olunca geniz akıntısının çaresi çeşitli platformlar üzerinden araştırılmaktadır. Geniz akıntısı günlük hayat kalitesini etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Yaşam kalitesini düşürdüğünden dolayı pek çok kişi bu duruma çare aramaktadır. Peki, geniz akıntısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Geniz akıntısını durdurmak için bitkisel çözümler ve tedaviler nelerdir? Sizler için geniz akıntısına iyi gelen şeyleri derledik. Geniz akıntısına sebep olan pek çok şey vardır. Geniz akıntısını engellemek için buna sebep olan etmenlerin üzerinde durmak gerekir.

Geniz akıntısına ne iyi gelir?

Geniz akıntısına iyi gelen pek çok şeyler vardır. Öncelikle geniz akıntısı burun sağlığını ilgilendiren bir durumdur. Burunda kemik eğriliği veya başka bir fonksiyonel bozukluk varsa bu durum geniz akıntısına neden olur. Burunda yer alan sinüzit geniz akıntısına neden olmaktadır. Geniz akıntısına iyi gelen pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Geniz akıntısına zencefil çayı çok iyi gelmektedir. Zencefil çayını günde 2 defa olmak üzere düzenli olarak içtiğiniz durumlarda geniz akıntısı şikayetleriniz azalacaktır. Geniz akıntısına doğal bir çözüm olan bir diğer çözüm ise bol sıvı tüketimidir. Sıvı tüketimi her zaman önem teşkil ediyor. İnsan sağlığı için bol sıvı tüketmek aynı zamanda vücudun metabolizmasını da çalıştırdığı gibi geniz akıntısına da iyi gelmektedir.

Ayrıca tuzlu su ile burnu temizlemek bunu düzenli olacak şekilde yapmak burun içinde ki mukozaları açar. Buda geniz akıntısını durdurur. Geniz akıntısı şikayeti yaşıyorsanız mutlaka burnunuzu tuzlu su ile iyice temizlemek gerekir. Sarımsak da geniz akıntısını kesen ve durduran besinlerden biridir. Çiğ olarak tüketeceğiniz sarımsak veya yemeklerde kullandığınız sarımsaklar geniz akıntısını kesecek besinler arasındadır.

Geniz akıntısı şikayeti yaşadığınız günlerde bol c vitamini tüketmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla limon suyu bu c vitamini ihtiyacınızı karşılayacak ve geniz akıntınıza iyi gelecektir. Limon suyu antioksidan görevi görecektir ve geniz akıntısını durduracaktır. Limon suyunun bu noktada taze limondan elde ettiğinize dikkat etmeniz gerekir.

Portakal suyu da geniz akıntısına iyi gelen bir diğer gıdalardandır. Geniz akıntısı problemi yaşayan kişiler özellikle kış aylarında bağışıklık sistemi düşebilir. Bundan dolayı portakal suyu tüketmeniz bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Portakal suyu vücuttaki zararlı bakterilerin atılmasını sağlayacaktır. Genzi de rahatlatan portakal suyu geniz akıntısına karşı bire bir çarelerdendir. Elma sirkesi de aynı şekilde geniz akıntınızı kesecek takviyelerdendir. Elma sirkesi antibiyotik görevi gören besinlerdendir. 1 bardak suyun içine atılacak bir yemek kaşığı elma sirkesi geniz akıntısına oldukça iyi gelecektir. Elma sirkesi ayrıca solunum yollarını da açacaktır. Böylelikle geniz akıntısı duracaktır. Geniz akıntısı uyurken kişiyi rahatsız edebilir. Dolayısıyla elma sirkesi rahat bir şekilde uyumanızı da sağlayacaktır.

Geniz akıntısı nasıl geçer?

Geniz akıntınız varsa kötü alışkanlıklarınızdan uzak durmalı hatta bırakmalısınız. Özellikle sigara içiyorsanız bu noktada sigarayı bırakmanız gerekmektedir. Sigara insan sağlığına zararlıdır. Geniz akıntısına da neden olur ve kişinin günlük hayatını etkiler. Dolayısıyla sigarayı acil olarak bırakmak geniz akıntısı şikayetlerinizi minimum seviyeye indirecektir. Stresten uzak bir yaşantı sürmek de geniz akıntısını tetikler. Daha az stresli bir yaşam sürerek bu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Bilinçsiz şekilde ilaç kullanımı da geniz akıntısını tetikleyen etmenlerden biridir.

Doktor kontrolü olmadan reçetesiz bir şekilde kullanılan ilaçların yan etkilerinden ötürü bu şikayetleri yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu ilaçları kullanmayı bırakarak geniz akıntısı şikayetlerinizi önleyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda toz fazla yoğunsa geniz akıntısı problemi yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız ortamları sık sık havalandırarak geniz akıntısı problemlerinizi önleyebilmeniz mümkündür. Geniz akıntısına sebep olan etmenlere yönelik bitkisel tedavi yöntemleri ile bu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle geniz akıntısına sebep olan etkenlerin tespit edilmesi gerekir.

Geniz akıntısını durdurmak için bitkisel çözümler ve tedaviler

Geniz akıntısını durdurmak için uygulayacağınız bitkisel çözüm metotları mevcuttur. İlk olarak lavanta yağı ile birlikte yapacağınız bitkisel tedavi yöntemi vardır. Lavanta yağı antimikrobiyal özelliği bulunur. Lavanta yağını zeytin yağı ile birlikte 3-4 damla lavanta yağı birbiri ile karıştırılır. Zeytinyağını burada 1 çorba kaşık kullanmak yeterli olacaktır. Oluşturmuş olduğunuz bu karışımı sırtınıza ve göğsünüze sürebilirsiniz. Böylece geniz akıntısı şikayetlerinizden kurtulmuş olacaksınız.

Geniz akıntısına etkili olan bir diğer bitkisel tedavi de nane yağı ile yapılan karışımdır. Nane yağı bir bardak sıcak suyun içine 6-7 damla ilave edilir. Bu karışımın buharını burnunuzdan içeri solumak geniz akıntısı şikayetlerinizi belirli ölçüde azaltacaktır. Nane yağı ile birlikte yapılan bu karışımı günde 2 veya 3 defa uygulayabilirsiniz. İnsan sağlığı açısından son derecede faydalı olup burun içi sağlığınız için de iyi gelecektir.

Hindistan cevizi yağı ile birlikte de bitkisel bir tedavi yöntemi uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı üst solunum yollarına iyi gelen bir besin kaynağıdır. Hindistan cevizi yağını her sabah aç karnına bir çay kaşığı ile tüketerek geniz akıntısı şikayetleriniz kesebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı geniz damlalarında da kullanılır. Dolayısıyla son derecede doğal bir yöntem olup dilediğiniz gibi Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz.

Yeşil çay tüketerek de geniz akıntısı şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz. Yeşil çay enfeksiyona da iyi gelmektedir. Günde 3 defa yeşil çay tüketerek bu şikayetlerinizden kurtulmanız bitkisel yöntemlerle mümkündür. Eğer sizler de geniz akıntısından şikayetçiyseniz bu seçenekleri değerlendirebilirsiniz.