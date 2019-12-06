Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanlığı 28 Kasım’da yaptığı protokolle, ailelerin spor ile eğitim arasında kalmasının önüne geçmiş, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 bursla eğitim imkanı sağlamıştı. Mutabakatın ikinci adımı olarak engelli sporcuların da bu haktan yararlanabilmesinin yolu açılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu girişimine destek veren Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklamayla Bakan Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Reform niteliğinde bir iş birliği olarak değerlendirilen anlaşma ile ilgili olarak TFF’nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Büyük bir adım’

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesiyle uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular ile milli paralimpik ve deaflimpik sporculara yüzde 100 burslu eğitim imkanı veren tarihi bir mutabakatla, Türk sporunda reform niteliğinde bir iş birliğine imza atmıştır. Üstün yetenekli gençlere hem spor hayatlarını sürdürme hem de akademik kariyer yapma olanağı tanıyan bu değerli projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu kutlar, sporu teşvik etmeye yönelik atılan bu büyük adımdan dolayı üniversitelerimize de teşekkür ederiz.”

‘Başarılar kat be kat artacak’

“Daima sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin öncülük ettiği bu destekle, ülkemizi gururlandıran başarıların kat be kat artacağına ve Türk sporunun uluslararası seviyede çok daha önemli noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz."

Yüzde 100 burs verecek üniversiteler

Acıbadem Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Aydın Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Biruni Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Esenyurt Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

Gedik Üniversitesi

Gelişim Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Kültür Üniversitesi

Lokman Hekim Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

TED Üniversitesi

Ticaret Üniversitesi

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üni.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi