Önümüzdeki sezon yeniden Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği ile ilgili Katalan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Katalonya bölgesinde yayım yapan Diari de Girona gazetesi, başkent kulübünün La Liga 2 ekiplerinden Girona'da forma giyen golcü oyuncu Seydou Doumbia ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Girona'nın Manchester City'nin antrenman tesislerinde gerçekleştireceği yeni sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil etmediği Fildişi Sahilli futbolcunun takımdan ayrılacağı ve çalışmalarına bireysel olarak devam edeceği ifade edildi. Kariyerinde CSKA Moskova, Roma, Newcastle United, Basel ve Sporting Lizbon gibi önemli kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki santrfora Rus kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler