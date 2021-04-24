Düşme hattındaki takımlar, son haftalarda vitesi artırırken, bu ekiplerden bir tanesi de Gençlerbirliği'ydi. Başkent ekibi, güvenli bölgede yer alan Çaykur Rizespor karşısında mutlak kazanmak zorundaydı. İki takım da maçın başında savunmasını öne çıkartıp, ön alanda baskı kurmaya çalıştı. 15'te Djokovic, Übeyd'in kalesinde olmadığını gördü, orta sahadan vurdu, başarılı olamadı. Bu dakikadan sonra Piris ve Soner, hem savunmada hem de hücumda Gençlerbirliği'ni toparladı. 38'te Sio'nun şutunu, Tarık çıkardı. Tam ilk devre bitti derken, Rizespor savunmasında yaşanan iletişim probleminin ardından Johansson'un füzesi geldi: 1-0. İkinci 45'te iki takım da tempoyu artırdı. Gençler'in, skor avantajına rağmen geriye yaslanmaması seyir zevkini artırdı.

Savunmayı açamadılar

Karadeniz ekibinin baskı kurmaya çalıştığı anlarda ev sahibi hızlı çıktı. 62'de Stancu'nun pasında Sio, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 74'te üst üste kullanılan kornerlerin ardından Morozyuk'un ortasında Samudio, Rize'yi umutlandırdı: 2-1. Son anlarda Rizespor, oyunu üçüncü bölgeye yıktı, rakip savunmayı bir türlü açamadı. 90+2'de Gençlerbirliği'nde Lima, direği geçemedi. Bu sonuçla puanını 35 yapan Başkent ekibi, ligde kalma yolunda hayati bir zafer elde etti. Rize ise en azından 1 puan çıkarabileceği maçtan hüsranla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.