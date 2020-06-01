İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan üç kaleli maç ile noktalandı. İki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olan maçta birbirinden güzel goller atıldı.

Antrenmandan önce ise takım kaptanı Staphane Sessegnon ile kulüp tercümanı Vahit Kavi’nin yeni yaşları kutlandı. Sessegnon, tüm takıma hitaben “doğum günümü unutmadığınız ve benimle bu mutluluğu paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Sezonun son bölümünde bize yakışan futbolu oynayıp güzel bir final yapacağımıza inanıyorum.”dedi.



