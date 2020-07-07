Süper Lig’in 31’inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Ankara ekibinde karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor. Maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkan Nordfeldt, yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11’e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite’nin yerine Soner Dikmen’i ilk 11’de oynattı.



