Gençlerbirliği Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığı açıkladı

Gençlerbirliği kulübü İsveçli savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığı resmi sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Mattias Bjarsmyr'in isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiren kulübümüz, futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

Mattias Bjarsmyr 'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

İsveçli oyuncu Mattias Bjarsmyr, geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor forması giyerken bu sezon Ankara ekibi ile 8 lig maçına çıkmıştı.