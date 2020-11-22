Gençlerbirliği karşısında bambaşka bir Fenerbahçe!

Süper Lig'de Milli ara öncesinde Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilen Fenerbahçe, hem bu sezonki ilk mağlubiyetini almış hem de 4 maçlık galibiyet serisi noktalanmıştı. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda tekrar ayağa kalmakm adına Gençlerbirliği deplasmanına geldi. Sağ bekte Nazım ve Gökhan Gönül'ün, orta sahada Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları, Enner Valencia'nın koronavirüse yakalanması, Sinan Gümüş ile Kemal Ademi'nin rahatsızlıkları, Caner ve Ozan'ın, A Milli Takım'dan yorgun dönmeleri, teknik direktör Erol Bulut'un, Başkent'te ilk 11'inde 6 değişiklik yapmasına neden oldu.

Ozan'ın golü hariç...

Sağ bekte, normalde stoper olan Lemos, solda Novak, Ozan'ın yerine Sosa, Valencia'nın yokluğunda Mert Hakan, Thiam'ın pozisyonunda solda Perotti, forvette de formsuz olan Samatta değil, bu kez Papiss Cisse oynadı. Bambaşka bir takımla sahaya çıkan Kanarya, rakibi karşısında golleri üst üste sıraladı ve sahadan da 5-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sosa'nın ortasında, Serdar Aziz'in kafayla pasında topu filelerle buluşturan Ozan Tufan'ın golü hariç, Kanarya diğer 5 golünü ise bu sezonki yeni transferleri sayesinde buldu.







