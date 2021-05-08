Gençlerbirliği, Karagümrük sınavında

Başkent ekibinin ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Karagümrük ise ligin en rahat ekiplerinden. Ne Avrupa'yı kovalıyor ne de düşme riskini yaşıyor. Gençlerbirliği açısından oldukça kritik olan mücadelede iki takımın da önemli eksikleri bulunuyor. Ev sahibi Karagümrük'te Alparslan Erdem, Aykut Özer ve Hedenstadt sakatlıkları nedeniyle, Fatik Kuruçuk ise kart cezası nedeniyle bu akşam oynayamayacak. Ankara temsilcisinde ise Furman ve Candeias sakat, Lima da kart cezalısı.



