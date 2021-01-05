Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Alt sıralarda bulunan Gençlerbirliği kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Son haftaların en formda takımı Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ligin yeni takımı 16. hafta sonunda 27 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.

Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor