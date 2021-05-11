Gençlerbirliği - Göztepe maç sonucu: 5-3

Süper Lig'in 41’inci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Stancu’nun hat-trick yaptığı karşılaşmadan Gençlerbirliği 5-3 galip ayrıldı. Gençlerbirliği bu galibiyetle kümede kalma umudunu son haftaya taşımış oldu.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego (Dk.64 Zargo) , Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah(Dk.78 Soner), İlker (Dk.46 Stancu) , Sandro Lima (Dk.58 Sefa)

GÖZTEPE:Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın (Dk.65 Jahovic) Soner, Halil(Dk.81 Efe) , Beykan(Dk.65 Ndiaye), Brown Ideye (Dk.81 Yılmaz)

GOLLER: Dk.12 Ideye, Dk.31 Yalçın, Dk. 50 Beykan (Göztepe) Dk.44 Angelo, Dk.49 Ayite, Dk.56 , Dk.70, Dk.82 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Furman, Motta, (Gençlerbirliği), Burekovic, Efe Binici (Göztepe)

Süper Lig'in 41’inci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Stancu’nun hat-trick yaptığı karşılaşmadan Gençlerbirliği 5-3 galip ayrıldı.

12’nci dakikada ceza sahası önüne topu taşıyan Soner, Ideye'ye ara pas çıkardı. Altı pasın içinde topla buluşan Ideye, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

31’inci dakikada Halil'in kaleye paralel açtığı ortada topla buluşan Yalçın Kayan, bekletmeden şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

38’inci dakikada Rahmetullah Berişbek’in pasında altı pasın içince topla buluşan Lima, topu kale yerine auta gönderdi.

44’üncü dakikada Furman kullandığı köşe vuruşunda karambolde hava topuna yükselen Oliveira topu ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk devresi Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

49’uncu dakikada Arda’nın uzaklaştırdığı topla araya giren Angelo, Ayite’ye pasını verdi. Ayite düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

50’nci dakikada Halil’in ceza sahasına gönderdiği topta arka direkte Beykan kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-3

56’ncı dakikada Furman’ın pasıyla topla buluşan Stancu sert bir şutla takımın beraberliğe taşıdı: 3-3

70’inci dakikada Furman’ın pasında topa yükselen Metehan’ın şutu arka direkte Stancu’nun önünde kaldı. Kayarak topa dokunan Stancu topu ağlara gönderdi. 4-3

83’üncü dakikada topu önüne alan Stancu sert bir şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hat-trick yapan Stancu farkı 2’ye çıkardı: 5-3



