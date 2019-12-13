Gençlerbirliği - Göztepe (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Son haftalarda maç kazanamayan Gençlerbirliği saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. İlhan Palut ile iyi bir çıkış yakalayan ve son 5 maçını kaybetmeyen Göztepe ise deplasmanda kazanmak istiyor.

İlk 11'ler belli oldu!

Gençlerbirliği: Diallo, Bjarsmyr, Toure, Halil, Yasin, Baiano, Sessegnon, Seuntjens, Candeias, Sio, Stancu

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Gençlerbirliği - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında sona eren başkent ekibi, 14 puanla 13. sırada yer alıyor.

Geçen hafta başkentin bir diğer temsilcisi MKE Ankaragücü’nü yenerek çıkışını sürdüren Göztepe, üst üste ikinci kez Eryaman Stadı’nda maç yapacak.

Gençlerbirliği’nde sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Ayite, Göztepe’ye karşı görev yapamayacak.



