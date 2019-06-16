Gençlerbirliği Genel Kurulu’nda kavga çıktı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği’nde kulüp olağan genel kurulu toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Murat Cavcav, tek aday olarak seçime girdi.

Konuşmalar sırasında delegeler arasında gerginlik yaşandı.Murat Cavcav, kongrede yaptığı konuşmasına, başta merhum babası İlhan Cavcav olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak başladı. Kongrede camiaya verdiği sözü tutan bir başkan olarak bulunmanın gururunu yaşadığını belirten Murat Cavcav, “Zorlu bir dönemden geçtik ve artık yeniden ait olduğumuz lige geri döndük” dedi.

Murat Cavcav, şu an tüm kulüplerin finansal fair play ile ilgili sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ekonomik olarak babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon 1. Lig’de mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı. İnanın bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu, Ankara’nın göz bebeği camiamız, başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldı. Bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan taraftarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Nihayetinde bu zor zamanlardan sonra kupa, Eryaman Stadı’nda ellerimizde yükseldi. Tam bir yıl sonra, aynı gün lige geri döndük. Bu, büyük bir başarıdır. Bunun yalnızca camiamızın ve taraftarımızın kenetlenmesiyle olduğunu biliyorum. Birlik kelimesi adımızda var, ‘Gençlerbirliği’. Yine birlik olarak bunu başaracağız. Maçları kaybetse bile ruhunu asla kaybetmeyecek, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım kuracağız. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle Gençlerbirliği armasına aşık, içimizden gelen gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Ankara yine tüm takımların korkulu rüyası olacak. Ve inanıyorum ki hepimizin hayalindeki Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere birlikte taşıyacağız.”

Murat Cavcav, kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına getirildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Murat Cavcav, yaptığı teşekkür konuşmasında, yönetim kurulu arkadaşlarıyla kulübü daha iyi yerlere getirmek için tüm çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.

Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Kerem Doğan, Şahin Kartal, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, H. Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Murat Öngelen, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, İlke İğrek, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel, Garip Ayaz, Musa Samur.