Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul’da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Fenerbahçe’nin Dereağzı’ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde çalıştı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Gençlerbirliği, yarın saat 20.30’da Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.