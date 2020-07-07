Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonucu: 1 - 1

Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği deplasmanında kayıp yaşadı. İstediği oyunu özellikle ilk yarıda sergileyemeyen Fenerbahçe, Stancu'nun golü ile geriye düştü. Emre Belözoğlu takımına bir puanı getiren golü attı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 50 yaparken Gençlerbirliği 33 puana yükseldi

Fenerbahçe böylece son 6 deplasman maçında galibiyet alamamış oldu. Sarı-lacivertli takım son altı deplasman maçında sadece iki puan alırken evinde üst üste üç maçı kazanmıştı









Maçtan dakikalar

3.dakikada savunmanın arkasına Vedat Muriç sarktı topu kontrol edip hemen vurdu ama pozisyonun sonunda hakem ofsaytta bulunduğunu işaret etti. Bu pozisyonun ardından Eryaman stadının zeminin bir anda fiskiyeler çalışmaya başladı ve kısa bir süre sahayı ıslattı

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 5.dakikada ceza sahası yayında topu kontrol eden Soner, Jailson'u geçip kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak uygun durumda şutu yandan auta gitti

GENÇLERBİRLİĞİ YİNE ETKİLİ GELDİ! 9.dakikada sağ kanattan Soner ortaladı Jailson'dan seken topu önünde bulan Stancu uygun durumda şutunu çekti, kaleci Altay son topu kornere çeldi

SARI KART! 15.dakikada Jailson ceza sahası önünde Soner'e yaptığı faul sonrasında hakemden sarı kart gördü

16.dakikada kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği takımından Erdem Özgenç kullandı şutu üstten auta gitti

BİR POZİSYON DAHA! 19.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Candeias kullandı, ceza sahasına gelen topa Altay boşa çıktı ve uygun durumda Sefa kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti

24.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu ceza sahasına girmeden vurdu şutu Ozan'dan geri geldi

25.dakikada Fabricio Baiano sakatlandı ve oyuna devam edemiyor

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 27.dakikada Gençlerbirliği takımında Fabricio Baiano çıktı yerine Yasin Pehlivan girdi

30.dakikada Stancu ceza sahası içinde arkası dönük pozisyonda topu kontrol edip dönerek vurmak istedi şutu savunmadan sekip kornere gitti

31.dakikada Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Deniz Türüç ortaladı ama ceza sahasında Fenerbahçeli hücum oyuncularının faulünü tespit etti

ALTAY ÇİZGİDEN ÇIKARTTI! 32.dakikada Gençlerbirliği atağında Stancu plase vuruşunu yaptı kaleci Altay topu çıkardı seken topa Sefa hamle kaleye doğru yönelen topu çizgi üzerinde son anda kaleci Altay çelmeyi başardı

FENERBAHÇE İLK KEZ ETKİLİ GELDİ! 33.dakikada sol kanattan topu getiren Ferdi Kadıoğlu rakiplerini geçip yerden vurdu şutu az farkla auta gitti

38.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ferdi kullandı arka direğe ortasını savunma çıkardı

SARI KART! 42.dakikada Ozan Tufan ceza sahası önünde Stancu'ya yaptığı faul sonrasında hakemden sarı kart gördü

43.dakikada Ramos kullandı yerden sert şutu kalecide kaldı

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 44.dakikada Jailson ile paslaşan Vedat Muriç dar açıdan vurdu kaleci topu son anda çıkardı

iLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Fenerbahçe devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Jailson çıktı yerine Emre Belözoğlu girdi

İkinci yarı başladı!

48.dakikada sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç sert vurdu şutu kalecide kaldı

52.dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu Deniz kullandı arka direkte Falette kafayı vurdu ama şutu auta gitti

SARI KART! 54.dakikada Yasin Pehlivan rakip yarı sahada yaptığı faul sonrasında hakemden sarı kart gördü

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 57.dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat Muriç sert vurdu, Ertaç topu son anda çıkardı

SARI KART! 59.dakikada Hasan Ali Kaldırım hızlı gelişen atakta elle ihlal yapınca hakemden sarı kart gördü

GOL! Gençlerbirliği Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Stancu sert vurdu ve golü attı

65.dakikada Halil İbrahim sakatlandı ve oyuna devam edemiyor

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Gençlerbirliği takımında Halil İbrahim çıktı yerine Polomat girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada Fenerbahçe takımında Deniz Türüç çıktı yerine Garry Rodrigues girdi

DİREKTEN DÖNDÜ! 71.dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi ortaladı savunma arkasına koşu yapan Tolgay Arslan bekletmeden vurdu şutu yan direğe çarpıp auta gitti

SARI KART! 74.dakikada Dirar taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOL! Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelen topu yay üzerinde önünde bulan Emre Belözoğlu güzel bir vuruşla golü attı

Emre Belözoğlu attığı bu golle 4 farklı 10 yıl içinde (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler) Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu oldu

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 82.dakikada sol kanattan Polomat geldi yerden pasında uygun durumda Sefa vurdu kaleci Altay topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Fenerbahçe takımında Tolgay Arslan çıktı yerine Ömer Faruk Beyaz girdi

SON ANLARDA İLGİNÇ POZİSYON! 90.dakikada Garry Rodrigues uygun durumda şutun çekti kale sahasında kaleci topu son anda kontrol etti

Maç 1-1 berabere bitti