Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçen hafta Konyaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ise mutlak galibiyet arayacak.

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beINSPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor.

Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

Çaykur Rizespor'da 6 eksik!

Son maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 5-3 yenen yeşil-mavililer, 42 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Yassine Meriah ile sarı kart cezalısı Baiano kafilede yer almadı.

Ağrıları bulunan Remy ise Ankara kafilesine dahil edilmesine rağmen durumu maç saatinde sağlık kurulunun raporuna göre kesinlik kazanacak.

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montassar Talbi ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 38. haftadaki Beşiktaş mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.