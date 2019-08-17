Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1

Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı konuk ekip Çaykur Rizespor 1-0 kazanmayı başardı. Konuk ekibin golünü Dario Melnjak 66. dakikada kaydetti.
Ev sahibi takımda Flavio 39. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 11'ler
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Vetrih, Diomande, Boldrin, Nill, Samudio, El Kabir