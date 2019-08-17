Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1

Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı konuk ekip Çaykur Rizespor 1-0 kazanmayı başardı. Konuk ekibin golünü Dario Melnjak 66. dakikada kaydetti.

Ev sahibi takımda Flavio 39. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 11'ler

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Vetrih, Diomande, Boldrin, Nill, Samudio, El Kabir

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