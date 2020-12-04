Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Akdeniz temsilcisi ise zirveden düşmemek için Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor. Başkent temsilcisinde sakatlığı bulunan Diego Angelo, bu maçta görev yapamayacak. Alanyaspor'da ise Efecan Karaca'nın Covid-19 testi pozitif çıktı bu mücadelede oynamayacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği, Süper Lig’de 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

7. kez karşı karşıya gelecekler

Süper Lig´de 7´nci kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

ALANYASPOR´UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği´nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor´un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.