Gençlerbirliği - Alanyaspor (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Bu sezon ki ilk üç puanını geçen hafta Trabzonspor deplasmanında alan Gençlerbirliği ilk galibiyetini de Alanyaspor karşısında almak istiyor. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanan Alanyaspor ise galibiyet serisini devam ettirmenin peşinde.

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Alanyaspor 11'ler...

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse

Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde bu maç öncesi tek eksik bulunuyor.

Ligde 1 puanla haftaya 17. sırada giren Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.