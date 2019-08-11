Gençler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor 

ANKARA (DHA) - Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında heyecan yarın başlıyor. 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye’yi serbest, grekoromen ve kadınlarda 10’ar kişi sporcu olmak üzere toplam 30 güreşçi temsil edecek. Dünya şampiyonasında İlk olarak serbest stil müsabakaları yapılacak.

Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek isimler şunlar:

57 Kg: Ahmet Duman

61 Kg: Mustafa Keleş

65 Kg: Ahmet Salim Yiğit

70 Kg: Ömer Faruk Çayır

74 Kg: Abdulvasi Balta

79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz

86 Kg: Çağrı Can Bayram

92 Kg: Polat Polatçı

97 Kg: Feyzullah Aktürk

125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut

Kadınlar ve Grekoromen stilde temsil edecek milli sporcular ise şunlar:

GENÇ KADINLAR

50 Kg: Zehra Demirhan

53 Kg: Rahime Arı

55 Kg: Elvira Kamaloğlu

57 Kg: Özge Fındıkçı

59 Kg: Elmas Çelik

62 Kg: Cansu Aksoy

65 Kg: Yağmur Çakmak

68 Kg: Kadriye Aksoy

72 Kg: Merve Pul

76 Kg: Mehtap Gültekin

GREKOROMEN STİL

55 Kg: Mükremin Aktaş

60 Kg: Kerem Kamal

63 Kg: Abdullah Toprak

67 Kg: Abdussamet Başar

72 Kg: İsmail Gün

77 Kg: Abdurrahman Kalkan

82 Kg: Doğan Kaya

87 Kg: Bedirhan Tan

97 Kg: Beytullah Kayışdağı

130 Kg: Muhammet Hamza Bakır

(FOTOĞRAFLI)