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Genç Türk futbolcu Berke Kaplan, Milan'a transfer oluyor

AKA Tirol U18 takımında forma giyen 2002 doğumlu Berke Kaplan, Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan takımına transfer oluyor.

11 Şubat 2019, Pazartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Genç Türk futbolcu Berke Kaplan, Milan'a transfer oluyor

AKA Tirol U18 takımında forma giyen 2002 doğumlu Berke Kaplan, Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan takımına transfer oluyor.

Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Berke Kaplan, İtalya'nın dev kulübü Milan'ın radarında olduğu öğrenildi.

2002 doğumlu AKA Tirol U18 takımında forma giyen orta saha oyuncusunun, dün akşam menajeri Cem Türkmen ve Ali Korkmaz ile birlikte İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanan Milan-Cagliari maçını da tribünden izlediği belirtildi.

Kaplan, hafta içi Milan tesislerinde antrenmana çıkacak.

İHA

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