Genç okçular Avrupa şampiyonu

Slovenya'da devam eden 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalya U21 Makaralı Yay Kız Takımı'ndan geldi. Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun’dan oluşan dünya rekortmeni takımımız finalde Rusya'yı 234-228 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz ayrıca final maçı öncesi de daha önce 235 puanla ABD’ye ait olan salon makaralı yay U21 kadınlar takım dünya rekorunu da 236 puanla kırmayı başarmıştı.

U21 Erkek Milliler'den bronz

Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Eren Kırca'dan oluşan Makaralı yay U21 Erkek Milli Takımımız da şampiyonada üçüncülük maçına çıktı. Ay- Yıldızlılar, Fransa'yı 233-231’lik skorla mağlup ederek bronz madalya kazanmayı başardı. 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ayrıca daha önce 594 puan ile Mete Gazoz'a ait olan Salon Klasik Yay U21 Erkekler ferdi sıralama Türkiye rekoru da kırıldı. Berkay Akkoyun, Mete Gazoz’un rekorunu 595 puan ile kırdı. Bu arada gazetemiz baskıya girdiğinde makaralı yayda; büyükler erkek takımı final müsabakaları, klasik yayda; U21 erkek takımı final ve büyükler kadın takımının final karşılaşmaları tamamlanmamıştı.